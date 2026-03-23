Dopo le parole di Demetrio Albertini e Andriy Shevchenko, anche l'ex calciatore Paolo Di Canio ha rilasciato delle dichiarazioni a tema Milan e campionato. Come le leggende rossonere citate, anche lui era ospite alla tappa milanese del 'Legends Trophy', circuito internazionale di padel che riunisce alcune delle più grandi leggende del calcio mondiale. Ecco, di seguito, le sue parole. Un commento sul campionato del Milan? Lo può vincere? "Bene il Milan, direi. Bisogna fare il confronto con l'anno scorso: è tutto l'anno che lotta per le prime posizioni. E poi sai, a 8 giornate dalla fine a -6. Max Allegri dice sempre... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Di Canio durissimo su Leao: “Se il Milan vuole crescere non può avere un giocatore come lui …”

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