Di Canio consiglia la Juve | Se vuole crescere davvero farei quell’investimento lì La sua analisi dopo il pari col Sassuolo

Di Canio consiglia la Juve: «Se vuole crescere davvero farei quell’investimento lì». L’analisi dopo l’1-1 casalingo di sabato scorso contro il Sassuolo. Intervenuto negli studi di “Sky Sport”, Paolo Di Canio ha parlato così del momento che sta attraversando la Juventus. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO SCELTE – « Luciano l’ha spiegato prima della partita: Boga nei primi dieci metri non lo prendi, ho capito però devi saperla prendere, stoppare la palla e anche lui lo boccia tanto che poi lo rimette esterno. La bocciatura di David e Openda è definitiva, questi due non ci possono stare qui anche se prendiamo meno » CONCEICAO – « Ti dà l’idea, ma se poi non sboccia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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