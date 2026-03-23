Ospite alla tappa italiana del 'Legends Trophy', organizzata da 'City Padel Milano' di Demetrio Albertini, l'ex calciatore della Lazio Paolo Di Canio ha rilasciato alcune dichiarazioni sul campionato e sul Milan. In particolare, l'ex attaccante si è espresso in maniera molto aspra su Rafael Leao. Ecco, di seguito, le sue parole sulla punta portoghese. Leao è ancora l'attaccante del futuro del Milan? "In Italia, se vogliamo crescere, dovete vedere, non l'Inghilterra che è un altro mondo, ma in Spagna e Germania in non c'è nessun giocatore su cui l'opinione pubblica si divide sempre: sì però se facesse, sì però i suoi gol li ha fatti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Di Canio: “Atteggiamento di Leao inaccettabile. Senza di lui il Milan segna di più”

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