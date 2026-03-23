Di Canio | Atteggiamento di Leao inaccettabile Senza di lui il Milan segna di più
Ospite alla tappa italiana del 'Legends Trophy', organizzata da 'City Padel Milano' di Demetrio Albertini, l'ex calciatore della Lazio Paolo Di Canio ha rilasciato alcune dichiarazioni sul campionato e sul Milan. In particolare, l'ex attaccante si è espresso in maniera molto aspra su Rafael Leao. Ecco, di seguito, le sue parole sulla punta portoghese. Leao è ancora l'attaccante del futuro del Milan? "In Italia, se vogliamo crescere, dovete vedere, non l'Inghilterra che è un altro mondo, ma in Spagna e Germania in non c'è nessun giocatore su cui l'opinione pubblica si divide sempre: sì però se facesse, sì però i suoi gol li ha fatti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Articoli correlati
Di Canio stronca Leao: “Non me ne frega se si arrabbierà, senza di lui il Milan è più solido”Paolo Di Canio spiega perché il Milan riesce ad esprimersi meglio senza Leao: "Non me ne frega se si arrabbierà.
Leggi anche: Di Canio asfalta Leao: “Con lui è sempre un però. Senza di lui il Milan gioca meglio” | Video
Una raccolta di contenuti su Di Canio Atteggiamento di Leao...
Temi più discussi: Milan, Di Canio durissimo su Leao: Mi ha rotto, ci vuole più disponibilità; Milan, scoppia il caso Leao: Allegri cerca l'abbraccio e lui lo evita. Ma la furia del portoghese è contro Pulisic; Di Canio duro sul Milan: Squadra senza personalità. Leao cammina, Pulisic fa l'offeso; Milan, scoppia il ‘caso Leao’: critica durissima dopo la Lazio.
Di Canio: Leao si arrabbia per le critiche? Che me ne frega, mica è mio fratelloAvete visto l'atteggiamento all'Olimpico, mi sembra chiaro il labiale di Tare quando stava uscendo Leao: perché per un dirigente serio che ha giocato a calcio, ha fatto calcio, che ha costruito la La ... calciomercato.com
Di Canio stronca Leao: Non me ne frega se si arrabbierà, senza di lui il Milan è più solidoPaolo Di Canio spiega perché il Milan riesce ad esprimersi meglio senza Leao: Non me ne frega se si arrabbierà ... fanpage.it
Rafael Leao è finito nell'occhio del ciclone dopo Lazio-Milan per un atteggiamento discutibile ed evitabile. Ma è sembrato tutto esagerato Scopri di più nel primo commento facebook
#Pellegatti: "Non guardiamo solo l'atteggiamento indolente di #Leao, i migliori sono Leao e #Pulisic e domenica giocheranno loro. Però Leao in quella posizione...boh." x.com