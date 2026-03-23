Il Real Madrid di Alvaro Arbeloa fa suo il Derbi della 29ª giornata di Liga, piegando l’ Atletico Madrid per 3-2 in un Santiago Bernabeu incandescente. Una vittoria fondamentale che permette ai Blancos di restare in scia al Barcellona capolista (vittorioso 1-0 sul Rayo con rete di Araujo ), mantenendo il distacco di 4 punti dalla vetta. La sfida si accende al 33? con il vantaggio dei Colchoneros firmato da Ademola Lookman, abile a sfruttare l’asse ex Atalanta con Ruggeri e la sponda di Giuliano Simeone, raggelando i tifosi di casa per tutto il primo tempo. La ripresa trasforma il derby in un monologo dei campioni di Arbeloa. Al 52?, Vinicius Junior pareggia su rigore procurato da Brahim Diaz (fallo di Hancko ), e solo tre minuti dopo Fede Valverde completa il ribaltone scippando palla a Gimenez per il tocco dell’ 1-2. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Derbi al Real, Vinicius trascina Arbeloa: Atletico ko 3-2

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Bayan da aka bai wa Valverde jan kati a wasan hamayya na Madrid jiya, hakan ya sake jaddada yadda derbin Madrid ke cike da zafi da hamayya mai arfi a gasar La Liga. A tarihin wannan babbar fafatawa, Yanzu haka an bayar da jan kati guda 52 a wasan facebook

Vinicius Trascina i Blancos con una doppietta È stato un Derbi di Madrid #RealMadridAtleticoMadrid #LaLiga #DAZN x.com