Depay sorpreso col telefono in panchina | lo staff del Corinthians interviene subito è vietato

Da fanpage.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Memphis Depay sorpreso con il telefono in panchina durante la partita tra Corinthians e Flamengo, lo staff tecnico interviene subito per richiamarlo: la CBF vieta l’utilizzo di dispositivi elettronici durante le gare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Kalulu: "Il rosso con l'Inter? Ho spento subito il telefono. Zero scuse, col Gala abbiamo fatto male"

Pronostico Corinthians-Flamengo: subito la rivincitaCorinthians-Flamengo è una partita dell’ottava giornata del Brasileirao e si gioca lunedì alle 00:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.