Depay sorpreso col telefono in panchina | lo staff del Corinthians interviene subito è vietato
Memphis Depay sorpreso con il telefono in panchina durante la partita tra Corinthians e Flamengo, lo staff tecnico interviene subito per richiamarlo: la CBF vieta l’utilizzo di dispositivi elettronici durante le gare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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