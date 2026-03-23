dehor cade al ristorante passante travolta e ferita in modo grave

Lerici, 23 marzo 2026 – Tetti scoperchiati, alberi crollati, strutture pubbliche e private danneggiate, feriti. L’ ondata di maltempo che aveva sferzato lo Spezzino il 18 agosto di quattro anni fa aveva creato non pochi disagi. Su tutti, il caso di una turista di 51 anni che si trovava a Lerici e che, in quella mattina caratterizzata dal forte maltempo, fu colpita violentemente da un dehor di un ristorante di piazza Garibald i che, a causa della rottura dell’ancoraggio determinata dal forte vento, finì addosso alla malcapitata. La donna, subito soccorsa, fu ricoverata all’ospedale Sant’Andrea a causa delle ferite. Un fatto da cui nacque un... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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