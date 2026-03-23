DEFINITIVO Referendum Giustizia nel Sannio trionfa il NO | tutti i dati comune per comune

Tempo di lettura: 2 minuti Scrutinio concluso in provincia di Benevento per il Referendum sulla Giustizia 2026, con un risultato che conferma in modo netto l’orientamento del territorio: il No si attesta al 56,19% complessivo, segnando una vittoria chiara e in linea con il dato nazionale. A trainare il risultato è soprattutto Benevento città, dove il No supera la soglia del 60%, consolidando un distacco significativo rispetto al Sì. Un esito che riflette anche il lavoro politico e civico portato avanti nelle settimane precedenti, con il coinvolgimento dei comitati, del sindaco Clemente Mastella e delle forze del centrosinistra. Nel resto della provincia il No mantiene il vantaggio, pur con percentuali leggermente più contenute rispetto al capoluogo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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