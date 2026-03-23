Decreto carburante | il bonus a 3 giorni dal voto

Nel programma di domenica 22 marzo, l’ospite Massimo Giannini ha collegato un recente decreto sul carburante al voto referendario imminente, suggerendo che la tempistica della misura fosse una manovra politica volta a influenzare le urne. Fabio Fazio ha cercato inizialmente di evitare il tema del referendum, ma gli ospiti hanno comunque affrontato la questione, portando alla luce un dibattito sulla legittimità delle scelte governative. L’analisi di Giannini si concentra su come un provvedimento varato tre giorni prima del voto possa essere percepito come un tentativo di comprare voti con sconti temporanei. Il conduttore ha tentato di mantenere il altrove, ma la dinamica in studio ha mostrato come i temi energetici e politici siano ormai indissolubilmente legati nell’opinione pubblica italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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