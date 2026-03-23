Davide Enia commuove il pubblico di Xnl con il suo Autoritratto per capire la mafia dentro di noi

Lo spettacolo ha aperto il progetto Oltre le Nuvole. Il 2 aprile apertura della mostra dedicata alle nuvole e alle sue trasformazioni Un’orazione civile e insieme un processo di analisi personale, trascinante, intimo e collettivo, ha scortato gli spettatori all’interno di un vortice in cui la mafia è davvero, dolorosamente, lo specchio di un sistema di pensiero millenario dal quale tutti, in qualche misura, siamo toccati.Lo spettacolo Autoritratto di e con Davide Enia, vincitore nel 2025 di due Premi Ubu (miglior attore e miglior nuovo testo italiano), ha aperto sabato 21 marzo a XNL Piacenza il programma del progetto Oltre le nuvole. Beyond... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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