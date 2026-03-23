Bocciati. Senza appello. Con il serio rischio di passare il resto della stagione ai margini e di diventare un grosso problema economico in estate. L'ingresso in campo di Vlahovic e Milik nel finale della partita della Juve contro il Sassuolo, al di là di significare il rientro a disposizione di due calciatori out da tempo per i rispettivi infortuni, suona come una sentenza nei confronti di Jonathan David e Lois Openda. Quelli che dovevano essere i volti nuovi dell'attacco juventino, per i quali meno di 300 giorni fa sono stati investiti più di 56 milioni di euro di cartellini e 10 di ingaggi all'anno e che, al momento della scelta di Spalletti di preferirgli il serbo e il polacco, si saranno fatti una fotografia chiara di quello che li attende da qui a fine maggio: panchina per 90' o quasi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - David e Openda, bocciati senza appello: Juve, adesso a chi li vendi?

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Tutto quello che riguarda David e Openda bocciati senza appello...

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