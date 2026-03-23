Dante rivive con l’intelligenza artificiale | a Forlì il video del regista Nicolas Galeotti

Negli ultimi anni Galeotti si è distinto soprattutto per l’utilizzo avanzato dell’intelligenza artificiale applicata al video A Forlì l’arte incontra l’innovazione tecnologica. È in corso fino al 29 marzo, nella sala del Vescovado, la mostra che ospita il video “Dante a Forlì”, realizzato dal regista Nicolas Galeotti, tra i principali specialisti regionali nella produzione audiovisiva con intelligenza artificiale. Attivo da oltre vent’anni nel settore, Galeotti ha iniziato la sua carriera nel 2003 come tecnico montatore per il Tg regionale di TV Romagna. Nel corso degli anni ha maturato una significativa esperienza collaborando con realtà di primo piano come La Gazzetta dello Sport, per cui ha realizzato contenuti legati a progetti come “I miti del calcio” e “I palloni d’oro”, oltre a lavorare con Rai, Mediaset, Rai Trade e Rai Sat. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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