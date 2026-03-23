Dall’infortunio al rientro | Gimenez pronto a dare nuove soluzioni all’attacco del Milan

Da pianetamilan.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’edizione odierna del 'Corriere dello Sport' propone un approfondimento su Santiago Gimenez, finalmente tornato in campo dopo un lungo stop. Dal match contro l’Atalanta a quello con il Torino sono passati 144 giorni, segnati da una delicata operazione alla caviglia destra e da un percorso di recupero complesso. Il rientro, avvenuto nei minuti finali contro i granata, è il primo passo verso una nuova fase della sua stagione. Le parole del centravanti raccontano soprattutto sollievo: "Mi sento bene e credo che questa sia la cosa più importante". Una dichiarazione semplice, ma significativa dopo mesi complicati, tra problemi fisici e alti e bassi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

dall8217infortunio al rientro gimenez pronto a dare nuove soluzioni all8217attacco del milan
© Pianetamilan.it - Dall’infortunio al rientro: Gimenez pronto a dare nuove soluzioni all’attacco del Milan

Articoli correlati

Infortunio Gimenez: luce in fondo al tunnel per l’attaccante. Le sue condizioni e quando potrebbe tornare a disposizione del Milan, ultimissimePio Esposito Inter, la Premier stregata dall’attaccante: Marotta ha un piano per blindarlo! Calciomercato Napoli, addio all’instant team: la...

Leggi anche: Allegri conferma: Gimenez sta per tornare. Ecco quanto è mancato al Milan e cosa può dare

Tutti gli aggiornamenti su Dall'infortunio al rientro Gimenez...

Temi più discussi: L'esito degli esami clinici per Rafael Leao; Flick gestirà con cautela i minuti di Gavi al rientro dall'infortunio; Quando tornano Di Lorenzo, Lobotka, Neres, Rrahmani e Vergara dall'infortunio: le ultime in casa Napoli su condizioni e tempi di recupero; Inter, Lautaro lavora senza sosta: nel mirino il rientro contro la Roma.

dall infortunio al rientroNiente Portogallo per Leao: il Milan fissa il giorno per il rientro dall'infortunioIl portoghese non prenderà parte agli impegni in nazionale per recuperare dal problema all'adduttore. msn.com

dall infortunio al rientroQuando torna Gimenez dall’infortunio? Le ultime verso Milan-TorinoInfortunio Gimenez - Il Milan ritrova una pedina importante in vista del rush finale di stagione: Santiago Giménez è ormai ... fantamaster.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.