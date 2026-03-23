L’edizione odierna del 'Corriere dello Sport' propone un approfondimento su Santiago Gimenez, finalmente tornato in campo dopo un lungo stop. Dal match contro l’Atalanta a quello con il Torino sono passati 144 giorni, segnati da una delicata operazione alla caviglia destra e da un percorso di recupero complesso. Il rientro, avvenuto nei minuti finali contro i granata, è il primo passo verso una nuova fase della sua stagione. Le parole del centravanti raccontano soprattutto sollievo: "Mi sento bene e credo che questa sia la cosa più importante". Una dichiarazione semplice, ma significativa dopo mesi complicati, tra problemi fisici e alti e bassi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Dall’infortunio al rientro: Gimenez pronto a dare nuove soluzioni all’attacco del Milan

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