Fino a ieri sera, ore 20:44, l’aria intorno allo Stadio Olimpico era più pesante de ‘na porzione de abbacchio mangiata ad agosto sotto al sole. Il clima era quello della rassegnazione mistica. Sul seggiolino accanto al mio, er solito tifoso “erudito” – quello che sa tutto lui perché legge i blog de calciomercato alle tre de notte – stava a fa’ il de profundis: “Aò, ma questo Robinio Vaz ma chi l’ha visto mai? Trenta milioni? Ma Massara s’è bevuto er cervello o l’hanno incastrato col riscatto de n’appartamento a Parigi?”. E giù insulti creativi, paragoni impietosi con bidoni del passato e la solita litania: “Coi soldi de questo ce pijavamo tre titolari de sostanza, non ‘sto ragazzino che corre come un furetto spaventato e c’ha i piedi che sembrano due ferri da stiro”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Dalle stalle alle stelle (e ritorno): Er miracolo de Robinio Vaz

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