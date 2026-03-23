dalle passerelle alla boutique

D al sogno alla realtà. O, per essere più esatti, dalla passerella alla boutique. Dopo ammirati e discussi show, infatti, le collezioni più chiacchierate degli ultimi mesi sono finalmente in vendita. Dalle borse e dagli occhiali del nuovo Gucci donna, fino alle inedite creazioni di Chanel e Christian Dior, qual è il prezzo del lusso oggi? Glenn Martens vuole farci parlare cucendoci la bocca, il “mouthpiece” di Maison Margiela è in vendita X Se il 2025 si era affermato come l’anno dei debutti, dunque del grande reset dell’industria della moda, il 2026 dovrà necessariamente rivelarsi l’anno dei risultati. Il clamore intorno alle nomine di Demna, Pierpaolo Piccioli e Matthieu Blazy, per citarne alcuni, dovrà ora tradursi in un concreto desiderio d’acquisto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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