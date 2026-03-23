Dalla Sicilia alla skincare | la nuova frontiera beauty parla naturale

Sotto il sole del mediterraneo nascono attivi preziosi che conquistano la cosmetica contemporanea. Negli ultimi anni la cosmetica ha rivolto lo sguardo verso il Mediterraneo e in particolare verso la Sicilia, dove la ricchezza della biodiversità offre ingredienti naturali sempre più richiesti per le loro proprietà benefiche. Dalla polpa succosa del fico d’India alle fioriture luminose della ginestra, la frutta e le piante siciliane stanno ridefinendo i rituali di bellezza con formule che uniscono efficacia e piacere sensoriale, trasformando la skincare in un’esperienza immersiva e rigenerante. In questo scenario si inserisce ACCUSSÌ, la linea di creme mani e unghie firmata Lávika, pensata per chi cerca performance elevate senza rinunciare alla leggerezza. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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