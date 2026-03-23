Dal Tirreno al centro della Terra | il nuovo viaggio visionario di Silvio Toriello

Il protagonista, Adrian V., è un miliardario che ha costruito imperi nei settori energetico, tecnologico e infrastrutturale. Un uomo che ha raggiunto ogni traguardo possibile, ma che proprio per questo si trova a fare i conti con un vuoto interiore sempre più profondo. La sua inquietudine nasce da una consapevolezza: la superficie del mondo, per quanto vasta e potente, non basta più a dare senso all’esistenza. Osservando il Mar Tirreno dall’alto dei suoi jet privati, Adrian sviluppa un’ossessione che diventa presto una visione: l’uomo moderno ha smesso di scendere in profondità, scegliendo la velocità e l’apparenza al posto della comprensione. 🔗 Leggi su Citypescara.com

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