Non c’è due senza tre. Tre referendum costituzionali confermativi, precisamente uno ogni dieci anni, nel 2006, 2016 e ora 2026: tutti sonoramente bocciati. Il No vince sul Sì in occasione del referendum sulla giustizia spinto dal Governo Meloni nel 2026 e consegna alla storia la terza sconfitta per un referendum costituzionale. Il primo, in ordine di tempo, risale al 2006: il 25 e 26 giugno i cittadini italiani vennero chiamati a votare per “ modifiche alla Parte II della Costituzione “. Le proposte, del governo uscente di centrodestra targato Berlusconi, portavano la firma dei “ saggi di Lorenzago “: le maggiori modifiche riguardavano innanzitutto una riduzione del numero di deputati (da 630 a 518) e senatori (da 315 a 252) e una revisione dei compiti e delle differenze di ruolo tra Stato e regioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dal 2006 al 2026, passando per il 2016. E’ “la legge del 6”: così gli italiani hanno detto No a tre referendum costituzionali

Articoli correlati

2006, 2016, 2026: c’è più di un filo conduttore che lega gli anni dei referendum costituzionalidi Roberto Celante 2006, 2016, 2026: c’è più di un filo conduttore che lega i referendum costituzionali di queste annate.

“Gli italiani hanno salvato la Costituzione. Hanno capito che non ci può essere potere senza controllo”: Peter Gomez commenta la vittoria del No al ReferendumAlla fine a salvare la Costituzione non sono stati i partiti politici, non sono stati i palazzi del potere, ma sono stati gli italiani.