Dai 4 rigori di Fiorentina-Inter a quello da ripetere di Locatelli | la moviola di Serie A

Da calciomercato.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan protesta per il penalty fischiato al Torino, che ne vorrebbe pure un altro. Netto quello per il Bologna, ne manca uno all’Atalanta La trentesima giornata di Serie A è andata in archivio con le solite polemiche arbitrali. Soprattutto per il posticipo tra Fiorentina ed Inter, con ben quattro rigore reclamati sul campo. I viola protestano per il contatto tra Kean e Carlos Augusto, giudicato come semplice contrasto di gioco e per il tocco di mano di Pio Esposito, non punibile perché dentro la figura. I nerazzurri si lamentano a loro volta per un tocco di mano di Pongracic con il braccio staccato dal corpo ed un pallone di certo non inaspettato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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