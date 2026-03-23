Il Milan protesta per il penalty fischiato al Torino, che ne vorrebbe pure un altro. Netto quello per il Bologna, ne manca uno all’Atalanta La trentesima giornata di Serie A è andata in archivio con le solite polemiche arbitrali. Soprattutto per il posticipo tra Fiorentina ed Inter, con ben quattro rigore reclamati sul campo. I viola protestano per il contatto tra Kean e Carlos Augusto, giudicato come semplice contrasto di gioco e per il tocco di mano di Pio Esposito, non punibile perché dentro la figura. I nerazzurri si lamentano a loro volta per un tocco di mano di Pongracic con il braccio staccato dal corpo ed un pallone di certo non inaspettato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Dai 4 rigori di Fiorentina-Inter a quello da ripetere di Locatelli: la moviola di Serie A

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