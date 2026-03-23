Affluenza e primi dati: rivedi la diretta del Fatto Quotidiano sullo spoglio del Referendum con il vicedirettore del Fattoquotidiano.it, Simone Ceriotti, l’inviato Antonello Caporale, il giornalista Paolo Frosina collegato dalla sede dell’Anm, e i giornalisti Manolo Lanaro e Giacomo Salvini collegati dalla sede di Fratelli d’Italia. Un anno de Ilfattoquotidiano.it a un prezzo davvero speciale: oggi è l’ultimo giorno per approfittare della promozione, abbonati ora HA STRAVINTO IL NO: QUASI IL 54%GLI ITALIANI SALVANO LA COSTITUZIONERespinto l'assalto alla magistratura: prima sconfitta per Meloni Boom di affluenza. Grosso (Comitato No): "Ha perso chi voleva affievolire indipendenza toghe". 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dagli instant poll al trionfo del No, rivedi la diretta del Fatto sullo spoglio del Referendum

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Temi più discussi: Referendum giustizia, il No allunga: cresce il distacco nei nuovi instant poll; Italia al voto sulla magistratura, l’affluenza potrebbe essere decisiva; Instant poll Swg-La 7, NO in testa con forchetta 49-53%, SI' al 47-51%; Speciale TgLa7 - SI o NO.

Referendum giustizia, primo Instant Poll: il No è in vantaggio sul SìIl primo instant poll realizzato da SWG per il TgLa7 sul referendum sulla giustizia: al momento, il 'No' risulta in vantaggio rispetto al 'Sì'. la7.it

Referendum giustizia, terzo Instant Poll: si consolida il vantaggio del NoIl terzo instant poll sul referendum sulla giustizia conferma il consolidamento del vantaggio del 'No' sul 'Sì'. la7.it

Con oltre 2 milioni di voti scrutinati, il risultato del referendum costituzionale sembra rispecchiare il trend indicato dagli instant poll - SÌ 45,83% - NO 54,17% x.com

Secondo i nuovi Instant Poll sul Referendum della Giustizia - realizzati da YouTrend per Sky TG24 - il vantaggio del No sul Sì si allarga, arrivando al 52,5%. ANSA/ALESSANDRO DI MARCO facebook