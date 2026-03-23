Dacia Bigster | comfort e tecnologia al centro del nuovo C-SUV

(Adnkronos) – Con l’arrivo di Dacia Bigster, il marchio evolve il proprio concetto di essenzialità adattandolo a un segmento più esigente. Il debutto nel mondo dei C-SUV segna infatti un passaggio importante: mantenere l’identità del brand, ma arricchirla con contenuti capaci di rispondere a un pubblico che cerca maggiore comfort, tecnologia e versatilità. Dacia Bigster punta su semplicità d’utilizzo e dotazioni concrete, senza rinunciare a soluzioni pensate per migliorare la vita a bordo, soprattutto nei viaggi più lunghi e nell’utilizzo quotidiano. Alla base della proposta di Dacia Bigster c’è un’attenzione marcata all’esperienza di guida.... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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