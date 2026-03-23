Da lunedì a domenica ALT è convivialità

Se ALT Stazione del Gusto sta diventando sempre più un luogo riconoscibile nelle città non è solo per il menu. È per la sua capacità di dare un ritmo alla settimana, di intercettare momenti diversi della vita quotidiana e trasformarli in occasioni di incontro. Il primo appuntamento è il lunedì, la giornata che ALT sceglie di dedicare alle famiglie. Grazie alla promozione Family and Kids è possibile istituire un appuntamento fisso e riconoscibile, con una formula pensata per semplificare la scelta e favorire la condivisione. Con il menu “Big” – una proposta che prevede un piatto a scelta tra bombe salate, focacce, piatti di cucina e insalate,... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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