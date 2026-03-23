Da Credit Agricole una lista di sette candidati per il rinnovo del cda di Bpm | Non miriamo al controllo

"La nostra lista comprende solo 7 candidati e non può quindi determinare una maggioranza di consiglieri. Inoltre, non include alcun candidato alla carica di amministratore delegato o di presidente" Il Credit Agricole, primo azionista di Banco Bpm con il 20,1% del capitale, ha depositato la sua lista di minoranza per il rinnovo del cda dell'istituto in scadenza il prossimo 16 aprile. La lista, composta da sette nomi, candida, tra gli altri, il banchiere ed ex ministro del Tesoro, Domenico Siniscalco, Frederic de Courtois, Rossella Leidi, Alessio Foletti, Nicoletta Mastropietro, Antonio Tullio e Ivana Bonnet-Zivcevic. Si legge in una nota diffusa in serata dalla banca: “In qualità di azionista di lungo periodo con una partecipazione superiore al 20%, Crédit Agricole S. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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