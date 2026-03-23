La startup statunitense Cursor ha lanciato recentemente il modello Composer 2, presentandolo come una soluzione di intelligenza per la programmazione di livello d’avanguardia. Subito dopo l’annuncio, è emerso che questa nuova tecnologia si basa in gran parte su Kimi 2.5, un modello open source sviluppato dalla cinese Moonshot AI. Un utente sui social network ha evidenziato che il codice sorgente rivela chiaramente l’origine del modello base, portando a un riconoscimento ufficiale da parte dell’azienda. Il vicepresidente Lee Robinson ha confermato che circa un quarto della potenza di calcolo utilizzata proviene dalla base originale, mentre il resto deriva da addestramento interno e apprendimento per rinforzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cursor rivela: il 25% del modello Composer 2 è Kimi

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