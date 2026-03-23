Sono giorni concitati a Cuba, un altro blackout ha interessato l’intera isola dopo che, per la terza volta a marzo e la seconda nella stessa settimana, il sistema elettrico nazionale è collassato. Trenta ore dopo alcune aree della capitale risultavano ancora al buio. Intanto si attende l’arrivo della flotilla partita dal Messico contro il blocco energetico imposto da Donald Trump, dopo che la maggior parte degli aiuti umanitari raccolti dal Nuestra America Convoy ha già raggiunto Cuba per via aerea. In questo scenario, il governo porta avanti la trattativa con gli Stati Uniti, con cui però i rapporti restano tesissimi. Lo sottolinea l’intervento del presidente Miguel Diaz-Canel dal podio del Palazzo dei Congressi di L’Avana, dove ha voluto incontrare in una grande assemblea tutte le delegazioni del convoglio arrivate sull’isola. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuba si prepara a difendere l’isola ma apre a Usa: “Interessi reciproci, no a cambio di sistema politico”

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Me ne sono accorto già nel 1993, quando ho visitato Cuba x.com