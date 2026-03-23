Cuba 30 ore dopo blackout alcune zone di L’Avana ancora al buio

Dopo oltre 30 ore dal collasso del sistema elettrico nazionale di Cuba, alcune zone di L’Avana continuano a rimanere al buio. Restano attivi i locali che usufruiscono di generatori elettrici. In alcune zone la luce invece è stata ripristinata prioritariamente, così come nei centri vitali come gli ospedali. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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A Cuba il secondo blackout nazionale in meno di una settimana. #ANSA facebook

Me ne sono accorto già nel 1993, quando ho visitato Cuba x.com