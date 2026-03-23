Il Consiglio superiore della magistratura sta per approvare la promozione di un giudice del tribunale di Novara che ha tenuto una persona in carcere oltre i limiti di legge. Nonostante l’assoluzione disciplinare per scarsa rilevanza dell’errore, il consiglio prevede di attribuire al magistrato un giudizio positivo sulla professionalità. Questa decisione si colloca in un contesto più ampio dove il 99,2% dei giudici ottiene valutazioni favorevoli, inclusi quelli responsabili di errori giudiziari gravi. L’evento è destinato a essere discusso nei prossimi giorni durante il plenum del consiglio, confermando che nessuna autoriforma è stata attuata nonostante le campagne referendarie in corso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Csm promuove giudice che ha trattenuto un detenuto oltre

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