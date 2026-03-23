Cruise e Gershon | il solletico che ha quasi rotto il naso

Gina Gershon ha ricordato un episodio avvenuto nel 1988 durante le riprese del film Cocktail, in cui un gesto di solletico scatenò una reazione istintiva che portò a un colpo al naso di Tom Cruise. L’attrice ha descritto come un trauma infantile legato a un fratello maggiore abbia influenzato la sua risposta fisica, trasformando una scena d’amore in un momento di tensione imprevista. L’incidente si è verificato sul set cinematografico mentre i due attori cercavano di rendere naturale l’intimità della sequenza. Nonostante il dolore evidente subito dall’attore, la reazione di Cruise è stata caratterizzata da una calma sorprendente e da una presa di responsabilità immediata, evitando qualsiasi conflitto o accusa verso la collega. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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