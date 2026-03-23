Nominata ad inizio dell’attuale consiliatura (13 ottobre 2020) insieme ad altri sette Assessori, con delega alla casa, famiglia e politiche sociali, è sempre rimasta in Giunta e con lei sempre presenti Luca Bossi, Rosamaria Parisi e Sandro Cretella. Nel corso della consiliatura un continuo uscire ed entrare di Assessori su decisione del Sindaco Enzo Voce. Come detto, a due mesi esatti dall’elezione del Sindaco e rinnovo dei trenta consiglieri comunali, l’assessore Pollinzi si è dimessa. Decisione che in Città ha dato il via a tanti commenti del perché le dimissioni. Per il sindaco Voce nulla di grave a proposito della continuità amministrativa negli ultimi due mesi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Crotone si è dimessa da Assessore l’avvocata Filly Pollinzi a due mesi dal rinnovo del Consiglio

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