Crotone si è dimessa da Assessore l’avvocata Filly Pollinzi a due mesi dal rinnovo del Consiglio

Da laprimapagina.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nominata ad inizio dell’attuale consiliatura (13 ottobre 2020) insieme ad altri sette Assessori, con delega alla casa, famiglia e politiche sociali, è sempre rimasta in Giunta e con lei sempre presenti Luca Bossi, Rosamaria Parisi e Sandro Cretella. Nel corso della consiliatura un continuo uscire ed entrare di Assessori su decisione del Sindaco Enzo Voce. Come detto, a due mesi esatti dall’elezione del Sindaco e rinnovo dei trenta consiglieri comunali, l’assessore Pollinzi si è dimessa. Decisione che in Città ha dato il via a tanti commenti del perché le dimissioni. Per il sindaco Voce nulla di grave a proposito della continuità amministrativa negli ultimi due mesi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

crotone si 232 dimessa da assessore l8217avvocata filly pollinzi a due mesi dal rinnovo del consiglio
© Laprimapagina.it - Crotone si è dimessa da Assessore l’avvocata Filly Pollinzi a due mesi dal rinnovo del Consiglio

Articoli correlati

Crotone si è dimessa da Assessore l’avvocata Filly Pollinzi s due mesi dal rinnovo del ConsiglioNominata ad inizio dell’attuale consiliatura (13 ottobre 2020) insieme ad altri sette Assessori, con delega alla casa, famiglia e politiche sociali,...

Leggi anche: Nei mesi scorsi si era parlato di divorzio imminente. Invece l'avvocata di origini indiane aspetta un bebè dal vicepresidente americano

Altri aggiornamenti su Filly Pollinzi

Argomenti discussi: Crotone, si è dimessa l'assessore Pollinzi.

filly pollinzi crotone si è dimessaCrotone, si dimette l'assessora comunale PollinziL'assessora alle Politiche sociali del Comune di Crotone, Filly Pollinzi, ha rassegnato questa mattina le dimissioni dal suo incarico. (ANSA) ... ansa.it

filly pollinzi crotone si è dimessaCrotone, si dimette l’assessore comunale Filly PollinziCROTONE Si dimette l’assessore comunale Filly Pollinzi. Le dimissioni sarebbero arrivate a causa delle differenze politiche con il sindaco Vincenzo Voce, dovute all’avvicinamento del primo cittadino a ... corrieredellacalabria.it

Trova facilmente notizie e video collegati.