Crolla una casetta prefabbricata a Fondi | Gialuca Ferri muore a 43 anni sotto le macerie
Tragedia nelle campagne di Fondi, dove il 43enne Gianluca Ferri è morto nel crollo di una casetta prefabbricata nella sua proprietà. Domani i funerali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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