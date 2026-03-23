Il presidente dell’ Agenzia internazionale per l’energia (Aie), Fatih Birol, ha avvertito che la crisi energetica attualmente in atto è tra le peggiori degli ultimi decenni. Le conseguenze sull’economia, secondo Birol, raggiungeranno tutti i Paesi del mondo e nessuno potrà dirsi escluso. Le strategie di Trump per ridurre l’impatto che i bombardamenti sull’Iran e le conseguenti ritorsioni sui Paesi del Golfo non sembrano aver avuto effetto. Il prezzo del petrolio continua a salire, superando a tratti i 110 dollari al barile, e Teheran non dà segni di voler garantire passaggi sicuri attraverso lo Stretto di Hormuz. L’avvertimento dell’Aie sulla crisi energetica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Crisi energetica, scomparsi 11 milioni di barili di petrolio al giorno: “la peggiore da decenni”

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