Criscitiello boccia Spalletti | allarme Juve Champions

Il pareggio contro il Sassuolo riaccende dubbi pesanti sul cammino della Juventus e, soprattutto, sulla gestione di Luciano Spalletti. Nel suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello rilegge con tono molto critico le aspettative di inizio stagione, ammettendo di aver creduto per primo in una squadra capace di inserirsi davvero nella corsa al titolo. “Fui il primo a parlare di Juventus da scudetto con Spalletti in panchina. La Juve si sarebbe ritrovata e avrebbe fatto un grande percorso. Errore. La Juventus, per lo scudetto, non c’è mai stata. In Champions è uscita presto e male e la cosa più grave è che Spalletti rischia di fare come o peggio di Tudor ad inizio stagione con la squadra fuori dalla Champions League”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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