Cremona | 72 medici in meno ma la vera sfida è la distanza
La carenza di medici di base nell’Asst di Cremona si presenta come una sfida gestionale complessa, dove 109 professionisti operano con carichi di lavoro superiori alla media ideale. Nonostante la mancanza di 72 figure rispetto al fabbisogno teorico, il sistema sanitario locale garantisce che nessun cittadino rimanga senza assistenza medica, spostando l’attenzione dalla semplice disponibilità numerica alla qualità della prossimità territoriale. Il direttore generale Ezio Belleri sottolinea come la criticità reale non risieda nel numero assoluto di dottori mancanti, ma nella distanza fisica tra il paziente e il proprio medico curante. Attualmente, circa 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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