Crede di mandare un powerpoint ma è il video porno di una collega La banca lo caccia | lui vuole pure il risarcimento

Una svista, dice lui, è costata il posto di lavoro per un bancario di Faenza, in provincia di Ravenna. Quella svista altro non era però che un video di 45 secondi mandato a una collega dell’ufficio marketing. La vicenda risale al luglio 2025, lui sarebbe stato convinto di aver mandato materiale da cui trarre spunto per una presentazione. Alla collega aveva scritto chiedendo aiuto, perché lui non riusciva ad aprire il file che aveva allegato. Peccato però che la collega quel file è riuscita ad aprirlo benissimo e molto probabilmente non avrebbe mai voluto. Il file altro non era che un video fatto col cellulare in cui veniva ripresa un’altra dipendente della stessa banca in atteggiamenti espliciti. 🔗 Leggi su Open.online

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