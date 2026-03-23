Costruire la pace è la nostra missione

Arezzo, 23 marzo 2026 – «Come Agesci, associazione educativa giovanile che si propone di contribuire alla formazione della persona secondo i principi dello scautismo, abbiamo il dovere di alzare la voce quando il mondo che stiamo aiutando a costruire per le giovani generazioni rischia di essere distrutto dalla logica della guerra. L'escalation militare i n Medio Oriente ha raggiunto una soglia di pericolosità che non possiamo ignorare. Ciò che rischia di trascinare l'Europa e l'Italia in un conflitto più ampio non è soltanto una questione geopolitica lontana: è una scelta che riguarda il futuro delle persone che educhiamo. Assistiamo all'uso crescente della forza militare come prima, anziché ultima, risposta alle crisi internazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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