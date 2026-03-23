Così mo sono

Arezzo, l’ultimo desiderio di Francesco: “al mio funerale fate festa. e se un c’è da ride, torno io” Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo © Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28515 - ROC 26524 CF PRTGNI54M09A390L . 🔗 Leggi su Lortica.it

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