Cos’è successo nel ventitreesimo giorno di guerra

Trump ha minacciato di attaccare le centrali elettriche iraniane se lo stretto di Hormuz non sarà riaperto, l'Iran ha rilanciato mentre Israele ha distrutto ponti in Libano Il ventitreesimo giorno di guerra in Medio Oriente è stato segnato soprattutto da ultimatum e minacce. Nella notte fra sabato e domenica il presidente statunitense Donald Trump ha scritto sul suo social Truth che se l’Iran non riaprirà lo stretto di Hormuz entro 48 ore gli Stati Uniti distruggeranno «le centrali elettriche, cominciando dalle più grandi». Sarebbe una grossa escalation rispetto alle attività militari condotte finora dagli Stati Uniti, che hanno cercato di risparmiare le infrastrutture civili. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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