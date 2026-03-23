Cosa sono i boschi da seme e perché il Piemonte ha deciso di proteggerli come tesori genetici

Dalla selezione dei 142 popolamenti da seme alla rete di pioppicoltura: come il nuovo Registro regionale protegge l'eredità genetica dei boschi piemontesi contro il cambiamento climatico Dei veri e propri scrigni genetici, capaci di garantire la sopravvivenza delle foreste di domani, non dei semplici angoli di bosco: la Regione Piemonte ha approvato l'aggiornamento del Registro regionale dei materiali di base per la vivaistica forestale. Si tratta di una mappa strategica di 142 popolamenti da seme (boschi naturali sottoposti a rigorosi controlli ecologici) selezionati per la loro qualità, resilienza e adattabilità, tra cui nove arboreti da seme, oltre a 75 cloni di pioppo quali materiali controllati, eccellenza della pioppicoltura piemontese. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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