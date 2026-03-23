Cosa manca a Pogacar per finire il ciclismo?

Pochi metri dopo il traguardo, Tadej Pogacar getta un rapido sguardo alla sua sinistra per controllare dove fosse, a quel punto, la ruota di Thomas Pidcock. Poi stacca la mano destra dal manubrio, la stringe in un pugno e la scuote in avanti urlando, il busto ancora piegato sulla bicicletta. Pochi secondi prima, Tom Pidcock aveva accennato una mossa ai 200 metri, prima di aspettare altri 50 metri per far partire davvero lo sprint. Per il ciclista sloveno a quel punto il gioco è diventato troppo semplice: è bastato lanciare lo sprint andando a chiudere il corridoio alla sua destra verso le transenne, costringendo il suo avversario a prendere il vento in faccia a centro strada, costringendolo a rimontare su un uomo già lanciato in uno spazio ormai troppo ridotto. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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