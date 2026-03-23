cosa hanno indossato i bts per il loro ritorno sul palco

Dopo quattro anni di attesa, i BTS sono tornati. Sabato scorso circa 40mila persone si sono ritrovate a Seoul per assistere al primo concerto di RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jung Kook dopo la lunga assenza dovuta al servizio militare obbligatorio in Corea del Sud. BTS THE COMEBACK LIVE I ARIRANG è stato ovviamente un successo e, se solamente 22mila persone sono riuscite ad aggiudicarsi i biglietti, le restanti hanno assistito al live attraverso i maxischermi posizionati a Gwanghwamun Square. Su Netflix, invece, gli spettatori sarebbero circa 300 milioni al momento. Non male per uno dei ritorni musicali più attesi di sempre. Per... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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