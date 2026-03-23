Cosa fare a Bologna dal 23 al 29 marzo 2026 | i 10 appuntamenti da ricordarsi

Bologna, 23 marzo 2026 – Bologna saluta i primi giorni di Primavera con una settimana che spazia dalle grandi icone del pop alla dissacrazione, passando per l’intensità del teatro d’autore e il fascino della fotografia internazionale. Dal 23 al 29 marzo, la città accoglie un cartellone variegato dove i tour celebrativi di Renato Zero e Achille Lauro dialogano con l'ironia dei Ballets Trockadero e la profondità dei linguaggi scenici di Dante e Alessandro Serra. Che si tratti di riscoprire il mito di Frida Kahlo a Palazzo Pepoli o di immergersi nella crasi tra cinema e opera al Comunale Nouveau, ecco i dieci appuntamenti che tracciano una mappa imperdibile per chi cerca emozione, riflessione e puro intrattenimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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