Firenze, 23 marzo 2026 – Livorno e Firenze sono le due roccaforti rosse che trainano il resto della Regione. Mentre il centrodestra viene tradito dagli elettori proprio nelle città a trazione Fratelli d’Italia-Forza Italia-Lega, come Pisa e Pistoia, ma anche Piombino. Dice questo e molto altro la tornata elettorale referendaria, che a livello nazionale ha visto il prevalere del No. Così accade anche in Toscana, una delle regioni che ha trainato il rifiuto dell’elettorato riguardo alla riforma costituzionale proposta dal Governo Meloni. Uno dei temi principali riguarda la partecipazione: al referendum è andato a votare il 66% degli aventi diritto in Toscana, una cifra certamente sempre bassa in termini assoluti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cosa dice il referendum in Toscana: Firenze e Livorno roccaforti del No. Centrodestra tradito. Ma a Forte, Elba e Capalbio vince il Sì

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