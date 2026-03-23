Cosa cambia per Sinner con l’eliminazione di Alcaraz a Miami | i punti che può recuperare nella corsa al n1

Jannik Sinner vincendo ad Indian Wells la settimana scorsa aveva guadagnato 1000 punti netti nei confronti di Carlos Alcaraz nel ranking ATP: il vantaggio dello spagnolo lunedì 16 marzo era sceso infatti a 2150 punti: a Miami non potrà ancora esserci il sorpasso in vetta alla classifica, ma con la sconfitta di Alcaraz contro Korda si aprono scenari molto interessanti nella corsa al numero 1 del mondo dalle prossime settimane. Lo spagnolo, infatti, lo scorso anno perse all’esordio in Florida e dunque scarterà soltanto 10 punti, ma l’eliminazione al terzo turno non ha cambiato di molto le cose, consegnando ad Alcaraz appena 50 punti: l’iberico e Sinner, al momento, sono separati virtualmente da 2140 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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