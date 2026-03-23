Arezzo, 23 marzo 2026 – . Gli allevatori premiati: Sciarri e Valentini avanti a tutti. Gioco di squadra per un programma sempre più ricco. Un successo di partecipazione e di pubblico per la 71^ Mostra dei bovini di razza Chianina che si è conclusa domenica 22 marzo a Fratticciola. L’area del Museo della civiltà contadina si è popolata di appassionati, addetti ai lavori, ma anche di tanto pubblico che ha raggiunto la zona per approfittare delle attività proposte per le famiglie e i bambini. «Fra le azioni di cui andiamo più fieri - dichiarano il sindaco di Cortona Luciano Meoni e Paolo Rossi, assessore alle Attività produttive - c’è proprio quella di aver ridato vita a questa manifestazione collocandola nel luogo più congeniale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cortona, tanto pubblico alla 71^ edizione della Mostra dei bovini di razza Chianina

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