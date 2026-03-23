Corso off-road per due persone in omaggio con l’acquisto di un INEOS

(Adnkronos) – INEOS Automotive dal 19 marzo al 30 aprile 2026 per chi acquista un INEOS Grenadier nelle versioni Station Wagon o Quartermaster riceverà in omaggio un corso di guida off-road per due persone, da svolgersi in strutture specializzate con istruttori qualificati. L’iniziativa, valida sulle vetture disponibili in stock e fino a esaurimento posti, punta a valorizzare la dimensione esperienziale del prodotto, trasformando l’acquisto in un’occasione di condivisione tra generazioni. “Con questo omaggio abbiamo voluto creare qualcosa che andasse oltre l’incentivo commerciale, offrendo un’esperienza coerente con lo spirito di Grenadier: il mezzo ideale per costruire ricordi indelebili. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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