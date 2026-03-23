2026-03-23 10:05:00 Arrivano conferme dal Corriere dello Sport: Dal 2014 al 2019 e poi dal 2021 ad oggi, Griezmann rappresenta un bel pezzo di storia dell’ Atletico Madrid. Sono dieci anni che il francese emoziona e regala gol e assist ai tifosi colchoneros, un decennio intervallato solamente dall’esperienza al Barcellona. E però potremmo essere arrivati alla fine di un idillio quasi poetico. Sì perché, secondo il sito spagnolo Cadena Ser, il fuoriclasse 35enne di Simeone avrebbe già accettato l’offerta della MLS per giocare con l’Orlando City e chiudere, forse, lì la sua carriera. Griezmann verso la MLS. La trattativa sarebbe alle battute finali, portata avanti già da tempo con il permesso dell’Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – la clamorosa indiscrezione dalla Spagna

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