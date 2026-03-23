Dopo mesi di enorme esposizione mediatica, l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona è sparito dai social, lasciando fan e curiosi a chiedersi cosa stia facendo e come stia vivendo la sua quotidianità. La pausa digitale è stata forzata: la chiusura dei suoi profili è arrivata a seguito di alcuni video che violavano il copyright Mediaset. Per settimane, Corona non ha condiviso nulla, interrompendo bruscamente la presenza costante che lo aveva reso protagonista dei tabloid e dei social. A rompere il silenzio ci ha pensato la compagna Sara Barbieri, con un breve video che mostra un pranzo familiare a Milano, offrendo un raro scorcio della sua vita privata. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Corona sparisce dai social, ma la famiglia rompe il silenzio con un video inatteso

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