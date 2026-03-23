Coppa Italia Boulder finali maschile e femminile | risultati e highlights

La Coppa Italia Boulder oggi era allo snodo decisivo sia per gli uomini, sia per le donne: chi ha vinto, gli highlights e come rivedere la diretta Il circuito boulder ha regalato grandi emozioni e oggi è arrivato alla sua giornata finale. Infatti, come da programmi, si assegnavano i titoli per quanto riguarda la Coppa Italia, per uomini e donne. La cornice è il Crazy Center di Prato dove quest’anno si è tenuta la giornata conclusiva. Dopo Cuneo, Mozzate e Brassanone – dove si è tenuto il campionato italiano -, proprio a Prato sono state consegnate le medaglie di prova e soprattutto i titoli di vincitori del circuito. Chi ha seguito l’evento sa bene che sono stati proposti sempre circuiti non banali per gli atleti in gara, tanto da mettere a dura prova anche i più esperti. 🔗 Leggi su Sportface.it

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