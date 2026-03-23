Coppa del Mondo sci alpino Lillehammer 2026 | programma giganti e slalom orari tv streaming

La prima parte dell’evento conclusivo dell’annata ha regalato un palpitante fine settimana denso di emozioni e dalle forti tinte azzurre. La Coppa del Mondo di sci alpino, dopo l’odierna giornata di pausa, torna in pista per completare le Finali di Lillehammer con le discipline tecniche, le gare si disputeranno sulla pista di Hafjell. Una stagione intensa ed impegnativa si conclude con gli ultimi due giorni di gare e tre grandi nodi da dipanare: la vittoria della classifica generale in campo femminile con l’epilogo del duello Mikaela Shiffrin-Emma Aicher e l’assegnazione in campo maschile dei trofei di gigante e slalom. Tra i pali larghi il duello decisivo sarà quello tra l’asso pigliatutto Marco Odermatt, al comando della graduatoria con 495 punti, e il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, secondo a 447 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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