Cooperative sociali sindacati pronti allo scontro | Servono aumenti e più diritti

Via libera dei sindacati trentini alla piattaforma per il rinnovo del contratto delle cooperative sociali. Un passaggio che segna l’inizio di una fase delicata, con richieste precise e un settore che, secondo le sigle, rischia di entrare in crisi se non arriveranno risposte concrete. Al centro della piattaforma c’è il nodo salariale. I sindacati chiedono un aumento delle retribuzioni e il riconoscimento pieno della quattordicesima mensilità, insieme a un meccanismo automatico che adegui gli stipendi al costo della vita in caso di ritardi nei rinnovi contrattuali.“Lo scopo è riconoscere adeguatamente l'impegno e le competenze di queste... 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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