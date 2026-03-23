continuano i servizi straordinari predisposti dalla questura di napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti

Il 27enne, con precedenti, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 27enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante i servizi di controllo del territorio, nel transitare in via Atellana a Caivano hanno notato il predetto a bordo di un’autovettura che, accortosi della presenza dei poliziotti, ha accelerato la marcia nonostante gli fosse stato intimato l’alt. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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